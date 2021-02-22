Мероприятия проходят в рамках акции «Неделя мужества».

В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники ГИБДД проводят уроки мужества для школьников Владимирской области. Мероприятия поддерживают ветераны ОВД и члены общественных советов.Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району организовали для ребят 9-11 классов экскурсию в отдел ГИБДД. Полицейские рассказали ребятам о становлении службы и о героях, которые спасали жизни других людей, рискуя собственной.Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел майор милиции в запасе Сергей Гусаров рассказал о качествах, которыми, по его мнению, должен обладать настоящий офицер и привел примеры подвигов, совершенных сотрудниками органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Ветеран ОВД продемонстрировал детям экспонаты музея полиции времен Великой Отечественной войны: привезенные с полей сражений: диски от пулемета, саперную лопату, солдатские фляжки.Во время беседы председатель Общественного совета Абдулла Омаров разъяснил вместе с мальчишками и девчонками рассуждал о понятиях «мужество», «честь» и «доблесть».На улице сотрудники ОГИБДД продемонстрировали ребятам устройство патрульного автомобиля и работу специального громкоговорящего устройства. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД напомнила юным участникам дорожного движения о правилах поведения на дороге, в транспорте и о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток. Каждому школьнику сотрудники полиции вручиди световозвращающий брелок, предложив поддержать акцию «#ДержисьСвоейПолосы».В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с сотрудниками пожарной части и дружинниками провели для ребят из социально-реабилитационного центра «Семья» веселый спортивно-интеллектуальный конкурс.Ребята соревновались не только в быстроте и выносливости, но и смогли блеснуть своими знаниями правил дорожного движения и пожарной безопасности.После активных мероприятий на свежем воздухе ребята познакомились с форменным обмундированием служб и завершили встречу раздачей поздравительных открыток, сделанных своими руками, водителям на улицах города.Экскурсию по музею УГИБДД УМВД по Владимирской области организовали для юных жителей Владимира.Ребята получили возможность своими глазами увидеть и ознакомиться с экспонатами музея и образцами обмундирования, которые используются в работе Госавтоинспекции также сотрудник полиции рассказал об основных правилах поведения на дороге.В завершение мероприятия всем участникам вручили подарки – световозвращающие брелоки.