Мероприятия проходят в рамках акции «Неделя мужества».
В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники ГИБДД проводят уроки мужества для школьников Владимирской области. Мероприятия поддерживают ветераны ОВД и члены общественных советов.
Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району организовали для ребят 9-11 классов экскурсию в отдел ГИБДД. Полицейские рассказали ребятам о становлении службы и о героях, которые спасали жизни других людей, рискуя собственной.
Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел майор милиции в запасе Сергей Гусаров рассказал о качествах, которыми, по его мнению, должен обладать настоящий офицер и привел примеры подвигов, совершенных сотрудниками органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Ветеран ОВД продемонстрировал детям экспонаты музея полиции времен Великой Отечественной войны: привезенные с полей сражений: диски от пулемета, саперную лопату, солдатские фляжки.
Во время беседы председатель Общественного совета Абдулла Омаров разъяснил вместе с мальчишками и девчонками рассуждал о понятиях «мужество», «честь» и «доблесть».
На улице сотрудники ОГИБДД продемонстрировали ребятам устройство патрульного автомобиля и работу специального громкоговорящего устройства. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД напомнила юным участникам дорожного движения о правилах поведения на дороге, в транспорте и о необходимости использования световозвращающих элементов в тёмное время суток. Каждому школьнику сотрудники полиции вручиди световозвращающий брелок, предложив поддержать акцию «#ДержисьСвоейПолосы».
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с сотрудниками пожарной части и дружинниками провели для ребят из социально-реабилитационного центра «Семья» веселый спортивно-интеллектуальный конкурс.
Ребята соревновались не только в быстроте и выносливости, но и смогли блеснуть своими знаниями правил дорожного движения и пожарной безопасности.
После активных мероприятий на свежем воздухе ребята познакомились с форменным обмундированием служб и завершили встречу раздачей поздравительных открыток, сделанных своими руками, водителям на улицах города.
Экскурсию по музею УГИБДД УМВД по Владимирской области организовали для юных жителей Владимира.
Ребята получили возможность своими глазами увидеть и ознакомиться с экспонатами музея и образцами обмундирования, которые используются в работе Госавтоинспекции также сотрудник полиции рассказал об основных правилах поведения на дороге.
В завершение мероприятия всем участникам вручили подарки – световозвращающие брелоки.