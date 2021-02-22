В прошлом году мошенникам удалось обмануть 2651 человека.

Телефонные мошенники обманули 197 жителей Костромской области с начала января по середину февраля 2021 года. Об этом сообщает УМВД по региону.По словам полицейских, в прошлом году количество IT- преступлений в Костромской области преодолело исторический максимум и достигло 2651 преступления.«Основной причиной такого числа потерпевших являются невнимательность, излишняя доверчивость и недостаточная финансовая грамотность»,- сообщили в ведомстве.Между тем, мошенники совершенствуют свои навыки и открывают новые варианты «развода», в частности, они начали использовать онлайн-сервис поиска попутчиков. Полицейские рекомендуют быть бдительными при общении с незнакомыми людьми и отказываться передавать реквизиты банковских счетов, паролей и не переводить им своих денег.В общей сложности сотрудникам УМВД по Костромской области только в январе удалось раскрыть по горячим следам 33 киберпреступления.