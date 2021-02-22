В результате аварии двух пассажиров госпитализировали в больницу.

Ночью 21 февраля в Коврове произошла массовая авария с участием такси. Сообщается о трёх пострадавших.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, за рулём трёх авто, которые поучаствовали в столкновении, находились молодые водители.По предварительной информации, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 20-летний водитель «Шевроле Круз», который протаранил двигающийся в попутном направлении «ВАЗ 2107» под управлением ровесника.После столкновения с «Семёркой», «Шевроле Круз» выехал на встречку, где врезался в «Рено Логан» под управлением 21-летнего парня.В результате ДТП двух пассажиров госпитализировали в больницу.