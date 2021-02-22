«Байкальская миля» – это фестиваль автомотоспорта на льду.

«Байкальская миля» – это фестиваль автомотоспорта на льду. Основная идея – установка рекордов скорости на разных видах техники на ледяном покрытии самого глубокого в мире озера Байкал. Это состязание гонщиков, конструкторов, инженеров. До места проведения фестиваля командам предстоит проехать 6000 километров за 2 недели по одному из 7 маршрутов. Автомотопробег из Москвы до Байкала стартовал от Музея Победы на Поклонной горе. Всего на соревнования заявилось 14 команд.По информации пресс-службы ковровской администрации, «Команда 05» в составе Владимира Шинягина и Максима Тугучева по дороге в пункт назначения сделала остановку в Коврове. Капитан команды Владимир Шинягин пояснил, что они заехали в Коврове не случайно, поскольку город известен традициями в мотоспорте. Участники пробега посетили Музей мотоциклов и ответили на вопросы школьников.- Прошлой зимой на льду Байкала FC2000 SuperSport под управлением пилота Владимира Шинягина разогнался на дистанции в одну милю до 169,16 км/ч, установив тем самым рекорд России среди автовездеходов,- говорится в сообщении.Встречу завершили общим фотографированием. Участники автопробега продолжили свой путь.Фото:baikalmile.com