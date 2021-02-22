Более 20 лет назад Екатерина Георгиевна с супругом Игорем Тимофеевым перебрались во Владимирскую область.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни в понедельник в Москве. Об этом сообщает .Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.После серьёзной болезни Екатерина Георгиевна пришла к вере в Бога и уже не могла вести прежний образ жизни. В 1991 году Екатерина Георгиевна снова вышла замуж (с новым супругом, бывшим физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым, она познакомилась во время паломничества в Оптину Пустынь). Пара усыновила ребёнка, которому Градова по достижении им взрослого возраста оставила жильё в Москве, а сама перебралась во Владимирскую область.Более 20 лет назад Екатерина Георгиевна с супругом Игорем Тимофеевым перебрались во Владимирскую область. Под Судогдой у них был деревенский дом, а во Владимире – квартира.