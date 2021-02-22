На 75-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила её дочь Мария Миронова: Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из

На 75-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила её дочь Мария Миронова: Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни… Сердце разрывается… \instagram.com/mariya_mironova_actress\ Екатерина Градова сыграла радистку Кэт в культовом фильме “Семнадцать мгновений весны”, эта роль принесла актрисе большую известность. С 1971 по 1976 год она