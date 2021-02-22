С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 18181 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15700 пациентов. В стационарах лежит 408 жителей, из них 295 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1844 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 53 новых случая заражения Covid-19. Вылечили от недуга – 69 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 22 костромичам. Восемь новых случаев ковида выявлено в Антроповском районе, четыре – в Галичском районе. По три заболевших прибавилось в Буе и Кадые. По два инфицированных - в Боговарово, Вохме, Костромском и Кологривском районах. По одному – в Чухломе, Шарье, Волгореченске, Нее и Нерехтском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболел 18181 человек. Врачам удалось поставить на ноги 15700 пациентов. В стационарах лежит 408 жителей, из них 295 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1844 заболевших.