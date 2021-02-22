Три автомобиля попали в аварию в Коврове на улице Кирова. ДТП произошло поздно вечером 21 февраля. По предварительной информации УМВД области, 20-летний водитель Шевроле Круз врезался в

Три автомобиля попали в аварию в Коврове на улице Кирова. ДТП произошло поздно вечером 21 февраля. По предварительной информации УМВД области, 20-летний водитель Шевроле Круз врезался в попутный ВАЗ-2107. После удара Шевроле выехал на встречку, там он столкнулся с Рено Логан. В аварии пострадал 21-летний водитель Логана, он лечится амбулаторно. Кроме того, двое его пассажиров