Ко Дню защитника Отечества Владимирстат составил «цифровой портрет» мужчины – жителя Владимирской области.

Ко Дню защитника Отечества Владимирстат составил «цифровой портрет» мужчины – жителя Владимирской области.На начало 2020 года во Владимирской области проживало 1358416 человек, из них 616974 мужчин и 741442 женщины. Несмотря на численный перевес в сторону женщин, если смотреть по возрастным группам, то статистика не выглядит так удручающе.Мужчин трудоспособного возраста на самом деле больше. В 2020 году их было 393646, а женщин 348218 (с 1 января 2020 года трудоспособный возраст – это мужчины в возрасте 16-60 лет, женщины - 16-55 лет, старше трудоспособного – мужчины в возрасте 61 и более лет, женщины в возрасте 56 и более лет).У возрастных жителей области соотношение мужчин и женщин уже иное. Мужчин старше трудоспособного возраста на начало 2020 года статистики насчитали 107321, а женщин 283654. Небольшой перевес в сторону мальчиков отметился по последним данным и в сфере рождаемости. За 2019 год родилось 5684 мальчика и 5417 девочек.Прогнозируется, что мужчины, родившиеся в 2019 году, будут иметь самую высокую продолжительность жизни за последние пять лет. Ожидается, что в среднем они проживут 66,1 года (в 2018г. – 65,4 года, в 2017г. – 65,2 года, в 2016г. – 64,4 года, в 2015г. – 63,9 года).На момент проведения ВПН-2010г. из 544 тысяч мужчин Владимирской области старше 16 лет на вопрос о брачном состоянии (зарегистрированный или гражданский браки) утвердительно ответили 328 тысяч, или 60%. Из тысячи мужчин - 601 женат. Из каждой тысячи мужчин 228 никогда не состояли в браке. На каждую тысячу мужчин приходится 69 разведённых и разошедшихся. В возрасте от 30 до 39 лет каждый шестой владимирский мужчина был не женат. Что покажет грядущая перепись населения, пока непонятно.Фото:Pixabay