В Логане серьезные травмы получили два пассажира.

Страшная авария произошла минувшей ночью в Коврове. По сообщениям очевидцев в , на улице Кирова столкнулись сразу три автомобиля такси. В "Логане" серьезные травмы получили два пассажира - мужчина и женщина госпитализировали. По предварительным данным, женщина умерла в больнице.