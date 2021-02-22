Купить нужный товар, не опасаясь за легитимность, то есть законность кассового чека, теперь может любой.
Налоговики вышли в очередной рейд на рынки и ярмарки областного центра. Его цель - проверка кассовой дисциплины.
Купить нужный товар, не опасаясь за легитимность, то есть законность кассового чека, теперь может любой. Для этого достаточно скачать мобильное приложение на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Разобраться в нем сможет даже ребенок, говорит налоговый инспектор Сергей Жирнов
Сергей Жирнов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Владимирской области: “Приложение "проверка чеков", которое создано в ФНС предназначено для осуществления гражданского контроля и помощи налоговой службе в контроле за применением конртольно-кассовой техники”.
Сейчас - первый этап реализации проекта. Его цель - исключить недобросовестное поведение продавцов. Пока налоговики изучают ситуацию, информируют продавцов и покупателей, учат пользоваться приложением. Нарушители попадают в план проверок. При повторной проверке им уже выпишут штраф. До 10 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 30 тысяч для юрлиц. Кроме того, в налоговой будут использоваться сообщения граждан о нарушениях, поступающих через мобильное приложение «Проверка чеков»
Сергей Жирнов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Владимирской области: «Для этого нужно считать QR-код, который имеется на чеке. Система проверит его и скажет легитимный он или нет».
В региональном Управлении ФНС отмечают, что контрольно- кассовый чек по сути - это договор купли-продажи. И он нужен для того, чтобы защитить права потребителя. Кроме того, чек - это гарантия того, что уплаченные налоги поступят в бюджет.
Александр Сыпченко, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»