Купить нужный товар, не опасаясь за легитимность, то есть законность кассового чека, теперь может любой.

Налоговики вышли в очередной рейд на рынки и ярмарки областного центра. Его цель - проверка кассовой дисциплины.Купить нужный товар, не опасаясь за легитимность, то есть законность кассового чека, теперь может любой. Для этого достаточно скачать мобильное приложение на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Разобраться в нем сможет даже ребенок, говорит налоговый инспектор Сергей ЖирновСергей Жирнов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Владимирской области: “Приложение "проверка чеков", которое создано в ФНС предназначено для осуществления гражданского контроля и помощи налоговой службе в контроле за применением конртольно-кассовой техники”.Сейчас - первый этап реализации проекта. Его цель - исключить недобросовестное поведение продавцов. Пока налоговики изучают ситуацию, информируют продавцов и покупателей, учат пользоваться приложением. Нарушители попадают в план проверок. При повторной проверке им уже выпишут штраф. До 10 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 30 тысяч для юрлиц. Кроме того, в налоговой будут использоваться сообщения граждан о нарушениях, поступающих через мобильное приложение «Проверка чеков»Сергей Жирнов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Владимирской области: «Для этого нужно считать QR-код, который имеется на чеке. Система проверит его и скажет легитимный он или нет».В региональном Управлении ФНС отмечают, что контрольно- кассовый чек по сути - это договор купли-продажи. И он нужен для того, чтобы защитить права потребителя. Кроме того, чек - это гарантия того, что уплаченные налоги поступят в бюджет.Александр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»