Из-за коронавируса популярный спортивный праздник прошел без участия болельщиков. Отменили и традиционный праздничный концерт. Не было и полевой кухни.
В парке «Дружба» состоялась «Лыжня России – 2021». Во Всероссийской гонке приняли участие 3 тысячи владимирцев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Из-за коронавируса популярный спортивный праздник прошел без участия болельщиков. Отменили и традиционный праздничный концерт. Не было и полевой кухни.
Что касается результатов, то на дистанции 10 километров среди женщин призовые места распределились следующим образом:
1 место заняла Анна Доцук;
2 – Елена Ширманова;
3 – Елена Пикина.
У мужчин победителями стали:
1 – Руслан Фадеев;
2 – Александр Еремичев;
3 - Александр Липанов.
Итоги гонки на 5 километров среди девушек:
1 - София Портакало;
2 – Екатерина Шабанова;
3 - Юлия Голубева.
Юноши, 5 километров:
1 - Иван Чернышов;
2 - Максим Белов;
3 - Алексей Семенов.
Гонка среди девочек 2011 года рождения и младше закончилась следующим образом:
1 - Мария Бабушкина;
2 - Лидия Варламова;
3 – Ольга Авакумова.
Среди мальчиков:
1 - Максим Аминов;
2 - Петр Малышев;
3 – Андрей Позняков.
Самыми юными участниками стали Максим Седунин и Нина Варламова.
Все победители и призёры мероприятия получили дипломы, медали, кубки.