Из-за коронавируса популярный спортивный праздник прошел без участия болельщиков. Отменили и традиционный праздничный концерт. Не было и полевой кухни.

В парке «Дружба» состоялась «Лыжня России – 2021». Во Всероссийской гонке приняли участие 3 тысячи владимирцев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Из-за коронавируса популярный спортивный праздник прошел без участия болельщиков. Отменили и традиционный праздничный концерт. Не было и полевой кухни.Что касается результатов, то на дистанции 10 километров среди женщин призовые места распределились следующим образом:1 место заняла Анна Доцук;2 – Елена Ширманова;3 – Елена Пикина.У мужчин победителями стали:1 – Руслан Фадеев;2 – Александр Еремичев;3 - Александр Липанов.Итоги гонки на 5 километров среди девушек:1 - София Портакало;2 – Екатерина Шабанова;3 - Юлия Голубева.Юноши, 5 километров:1 - Иван Чернышов;2 - Максим Белов;3 - Алексей Семенов.Гонка среди девочек 2011 года рождения и младше закончилась следующим образом:1 - Мария Бабушкина;2 - Лидия Варламова;3 – Ольга Авакумова.Среди мальчиков:1 - Максим Аминов;2 - Петр Малышев;3 – Андрей Позняков.Самыми юными участниками стали Максим Седунин и Нина Варламова.Все победители и призёры мероприятия получили дипломы, медали, кубки.