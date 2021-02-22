Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 644 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 22 февраля, во Владимирской области подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлен 41 заболевший Covid-19. Ещё 19 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 17 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Петушинском, 8 - в Александровском, 7 - в Ковровском, 6 - в Кольчугинском районах. По 5 пациентов с ковидом прибавилось в Суздальском и Киржачском, по 3 - в Судогодском и Собинском, по 2 - в Меленковском, Юрьев-Польском, Камешковском и Селивановском районах. Один человек оказался инфицирован в городе Радужный.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 644 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.