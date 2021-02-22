Помещение касс с залом ожидания закрыто ввиду отключения отопления.

начала проверку в связи с сообщениями в региональных СМИ о закрытии помещений касс с залом ожидания на станции Камешково во Владимирской области, что влечет нарушение прав пассажиров, в том числе жителей одноимённого населённого пункта, которые в настоящее время лишены возможности ожидать прибытие поезда в отапливаемом помещении.Первоначальные проверочные мероприятия показали, что помещение касс закрыто ввиду отключения отопления указанного объекта.По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.