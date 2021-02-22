Добавим, что 23671 пациент с Covid-19 оправился от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 129 человек.

По информации на 22 февраля, ещё восемь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 831 летальный исход.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 23671 пациент с Covid-19 оправился от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 129 человек.