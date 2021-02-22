Владимирские морозы крепчают. В МЧС области предупреждают о сильном понижении температуры воздуха. Тревожное ведомство ссылается на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу

Владимирские морозы крепчают. В МЧС области предупреждают о сильном понижении температуры воздуха. Тревожное ведомство ссылается на Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что уже ночь и утром 23 февраля в восточных районах Владимирской области ожидается мороз до -37 градусов. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром