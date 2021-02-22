Во Владимире и области ожидается морозная погода, теплый атмосферный фронт сменится антициклоном.

Во Владимире и области ожидается морозная погода, теплый атмосферный фронт сменится антициклоном. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха днём до -18 °C.23 февраля, в День защитника Отечества, во Владимирской области ожидается морозная, малооблачная, тихая и бесснежная погода, что приведет к сильному понижению температуры. Ветер северный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -33…-28 °C, днём -22…-17 °C.Фото:Pixabay