В канун 23 февраля юные участники движения напомнили водителям о том, что защитник Отечества – это, прежде всего, ответственный и дисциплинированный гражданин.

В канун 23 февраля юные участники движения напомнили водителям о том, что защитник Отечества – это, прежде всего, ответственный и дисциплинированный гражданин.«Настоящие мужчины соблюдают ПДД» - акция под таким названием прошла на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» Владимирской области в канун 23 февраля в рамках акции "Неделя мужества". Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах.Ребята младших классов местных школ заранее подготовили открытки для мужчин-водителей. Помимо поздравлений, каждая открытка содержала обращение ребенка к водителю.В письмах дети рассказывают о своих планах на будущее и напоминают о важности соблюдения скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, обгона и правил перевозки детей. Дети напомнили водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.Во время акции ребята рассуждали о том, что День защитника Отечества - это день сильных, мужественных и твердых духом людей и напоминали водителям, что защитник Отечества – это, прежде всего, ответственный и дисциплинированный гражданин, который не станет подвергать жизнь других людей опасности.Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, о том, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит значительно снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних жителей города и обеспечит детям их право на безопасное детство.