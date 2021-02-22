Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 132 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 26 644 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 132 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 26 644 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (41 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (19 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь – Хрустальный(17 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир