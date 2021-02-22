Нужны не только продукты и одежда, приюту пригодится любая посильная помощь.

Помощь тем, кто лишился крова. Ко Дню рождения Елизаветы Глинки в регионе прошли волонтёрские акции поддержки бездомных. Гуманитарный груз доставили в Камешковский район.Продукты питания, медикаменты, одежда - вот обычный список вещей первой необходимости. Все эти пакеты и коробки уже сегодня доставят в один из приютов для бездомных. А собирали, что называется, всем миром.Таким способом волонтёры из "Региональной инициативы" почтили память погибшей в авиакатастрофе 4 года назад Елизаветы ГлинкиС 20 февраля, это день рождения доктора Лизы, благотворительные акции проходят по всей стране. К гуманитарной миссии присоединились десятки организаций.Светлана Георгиева, председатель ВРОО "Региональная инициатива": “Человек не умирает, пока мы о нём помним. И сам фонд придумал вот эту акцию и мы решили в неё влиться. То есть мы не думали, что получится на столько масштабно. Думали, что будет такая камерная история, а вышел целый фестиваль. Представляете, сколько радости мы сюда сегодня привезли? Сюда людям, которые сейчас особенно беззащитны в такие холода и погоду?”Приют "Тёплый дом" в посёлке Новая Быковка работает с 2016 года, за это время в его стенах побывало более трёхсот человек. И сегодня здесь девять постояльцев, оставшихся без крыши над головой. Андрей Моров, родом из Балашихи, приехал сюда в сентябре.Андрей Моров, бездомный: “Коллектив дружный, всё хорошо у нас, без драк, как говорится, без всего. Люди все пожилые в основном. Немного больные, у кого ноги, у кого руки. Кто может там таскать - таскает. Кто нет - убирается здесь, ну так”.Постояльцы здесь сами готовят, следят за порядком. Когда есть возможность – подрабатывают. Но помощь нужна всегда, говорит руководитель приюта.Роман Донских, руководитель приюта "Тёплый дом": “Без общественной поддержки мы вообще бы здесь ничего не смогли сделать. Поскольку она волновая в данное время. Допустим, у нас вот есть те же самые продукты, потом некоторое время затишье. Стабильности как таковой нет”.Нужны не только продукты и одежда, приюту пригодится любая посильная помощь. Зданию необходим ремонт, строится новый корпус, поэтому нужны стройматериалы и добровольцы. Как ещё помочь бездомным - можно узнать на сайте организации дом-бездомным.рф или в группе в соцсетях, телефон: 8(903)833-00-94.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин“Вести-Владимир”