Вязниковцы задаются вопросами, зачем нужно было рубить живые деревья и сколько еще будет срублено в ходе реконструкции парка?

В Фатьяновском парке города Вязники вырубили несколько живых деревьев. Причем, пораженные короедом не тронуты., зачем нужно было рубить живые деревья и сколько еще будет срублено в ходе реконструкции парка? Березы и сосны были посажены в конце 50-х годов. И если дело так пойдет и дальше от лесопосадки ничего не останется, сетуют вязниковцы.Напомним, что в Вязниках стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В парке планируется построить многофункциональную сцену из лёгких современных материалов. Появятся стационарные точки торговли и общественного питания, гигиенический блок.