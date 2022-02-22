Напомним, 33-й регион готов разместить полторы тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР людей. В...

Напомним, 33-й регион готов разместить полторы тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР людей.В 2014-ом году Владимирская область уже подставляла плечо Донбассу. Приняв бегущих от войны женщин и детей. После очередного обострения ситуации в Донбассе Президент Владимир Путин собрал экстренное заседание Совета безопасности страны. И по его итогам накануне глава государства подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Число жителей Донбасса, которые пересекли российскую границу, уже превысило 80 тысяч человек.Область отправила в Ростов гуманитарный груз. Сбор продуктов и вещей первой необходимости для беженцев продолжает владимирский волонтёрский центр "Единой России". По вопросам оказания гуманитарной помощи открыт телефон горячей линии. Необходимую поддержку окажет и уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова. Она вошла в состав оперштаба. Каждый житель ДНР и ЛНР сможет получить бесплатную юридическую помощь в ходе прямого обращения к Уполномоченному по телефону во Владимире: 53-11-31.