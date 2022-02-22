Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершены расследования двух уголовных дел,...

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершены расследования двух уголовных дел, возбужденных в отношении местных жителей по признакам совершения кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Осенью прошлого года в полицию поступили несколько сообщений о кражах с садовых участков. Неизвестный проникал в находившиеся на территории постройки, похищал имеющие ценность вещи и скрывался.Причиненный собственникам ущерб составил более 57 000 рублей.Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 39-летний мужчина. В содеянном он признался.В ходе следствия часть похищенного была изъята.Фигурантами второго уголовного дела стали 42 и 38-летний мужчины.В октябре прошлого года обвиняемые похитили металлический столб, массой 100 кг, который был установлен в конструкции ограждения садового товарищества. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема лома.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/