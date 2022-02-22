Бесплатные спортзалы для многодетных семей. Областные парламентарии выяснили, как исполняется...

Бесплатные спортзалы для многодетных семей. Областные парламентарии выяснили, как исполняется областной закон о бесплатном посещении спортивных организаций многодетными семьями и пришли к неутешительным выводам.Закон о бесплатных спортзалах для многодетных принят в области в 2007 году. Но каждый муниципалитет трактует это норму согласно о собственным финансовым возможностям. В Коврове в спортзалы пускают всех многодетных в любое время, в Суздале – льгота работает только для жителей города , во Владимире – бесплатное посещение по специальному графику.Олег Медведев, заместитель начальника управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:- У нас в городе Владимир девять муниципальных спортивных школ. В муниципальных спортивных школах дети в рамках муниципального задания получают эту услугу совершенно на бесплатной основе не зависимо многодетные они не многодетные. А многодетные семьи чаще всего обращаются в учреждения, которые являются объектами спорта такие как: городской Центр здоровья (бассейн на ул. Мира), ледовый комплекс «Владимир», все хотят покататься на коньках, все хотят поплавать в оздоровительных группах. В основном обращения вот такого плана.По закону, финансовое обеспечение льгот идет из регионального бюджета. А порядок выделения средств муниципалитетам и их расходования должен утверждаться постановлением администрации Владимирской области. Но соответствующее постановление главы региона так и не было принято. В ближайшее время, заявил председатель социального комитета Сергей Бирюков, этот пробел необходимо исправить.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области:- Департамент финансов выступил, что в рамках субсидий на поддержу муниципальных учреждений и спорта в размере двух сот миллионов рублей, возможна реализация вот этих прав многодетных семей. Ну считаю, что следует это закрепить в положении, которое администрация должна разработать и мы соответствующие решение комитетом вынесли, для того чтобы эти права на всей территории области могли реализовать.