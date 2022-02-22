Власти ожидают 1500 переселенцев.

Владимирская область готовится разместить 1500 беженцев из ДНР и ЛНР. По данным департамента соцзащиты, часть жителей республик приедет на поезде, другие - своим ходом.Пункты временного проживания переселенцев развернут во Владимире, Кольчугине, Киржаче, Меленках, Камешковском, Вязниковском, Гороховецком, Суздальском и Собинском районах. Для жителей Донецка и Луганска будет организовано трёхразовое питание из расчёта 350 рублей на день. В области уже начался сбор еды, воды, одежды, предметов первой необходимости. В местах проживания будут дежурить психологи МЧС и соцзащиты.Как сообщила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, опыт такой работы у ведомства уже есть. Владимирская область уже принимала людей в 2014 году, когда жителям Украины оказывалась помощь с регистрацией, решением жилищных проблем и так далее.Добавим, что в регионе работает круглосуточный единый социальный телефон для справок: 8-800-450-01-21.