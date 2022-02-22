Бывший заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Оксана Власенко приговорена к 4 годам колонии за пять эпизодов получения взяток. Также

Бывший заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Оксана Власенко приговорена к 4 годам колонии за пять эпизодов получения взяток. Также экс-чиновник заплатит штраф в размере 10 миллионов рублей. «Установлено, что обвиняемая в период с августа 2019г. по июль 2020г. получила от представителей юридических лиц взятки в общей сумме более 13 миллионов рублей