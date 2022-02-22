В Сети появилась интересная видеозапись, на которую попала драка двух зайцев.

В Сети появилась интересная видеозапись, на которую попала драка двух зайцев.Инцидент произошел ночью в национальном парке "Таганай", расположенном в Челябинской области. На территории парка расставлены фотоловушки для животных, в объектив одной из которых и попали ушастые драчуны. В ролике видно, как животные наскакивают друг на друга и энергично двигают передними лапами, не желая уступать в поединке.Как сообщил портал , позже видео с дерущимися животными попало в соцсети, где его тут же прокомментировали пользователи."Бой там явно идет очень суровый," – говорится в описании к видео.Знатоки объяснили, что такие драчуны быстро разбегаются, но после вновь встречаются в ближайших кустах и продолжают схватку. В период гона, который у этих животных начинается в конце зимы, такие драки – обычное дело. Кстати, уже в середине апреля в семействах пушистых задир бывает первое в году прибавление.Ранее на видео попала