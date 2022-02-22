Завтра 23-е февраля. В этот день женщинам хочется сделать сюрприз защитникам отечества. О чем...
Завтра 23-е февраля. В этот день женщинам хочется сделать сюрприз защитникам отечества. О чем мечтают владимирские мужчины? Узнаете из нашего опроса. Начали мы с подарков из стоп-листа: что дарить точно не стоит.
- Носки и другие стереотипные вещи, если не нуждается.
- Шампунь, дезодорант.
- Нет, любой подарок - внимание.
- Пена для бриться, станок.
- Лосьон для носков.
- Не стоит, но шерстяные носки топ.
- Все подарки хороши.
Кстати, носки назвали худшим подарком около 90 процентов опрошенных. Так что лучше и вовсе обойтись без них, а обратить внимание на действительно важные для мужчин желания, зачастую скромные и нематериальные.
- Здоровье.
- Чтобы все были счастливы.
- Поездка.
- Внимание, сауна.
- Ресторан.
- Духи.
- О семейном счастье наверное.
- Познать мир женщины
- Плейстешн.
- Игровые девайсы: мышка, клавиатура, наушники.
- Гель после бритья.
- Мирное небо.