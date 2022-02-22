Завтра 23-е февраля. В этот день женщинам хочется сделать сюрприз защитникам отечества. О чем...

Завтра 23-е февраля. В этот день женщинам хочется сделать сюрприз защитникам отечества. О чем мечтают владимирские мужчины? Узнаете из нашего опроса. Начали мы с подарков из стоп-листа: что дарить точно не стоит.- Носки и другие стереотипные вещи, если не нуждается.- Шампунь, дезодорант.- Нет, любой подарок - внимание.- Пена для бриться, станок.- Лосьон для носков.- Не стоит, но шерстяные носки топ.- Все подарки хороши.Кстати, носки назвали худшим подарком около 90 процентов опрошенных. Так что лучше и вовсе обойтись без них, а обратить внимание на действительно важные для мужчин желания, зачастую скромные и нематериальные.- Здоровье.- Чтобы все были счастливы.- Поездка.- Внимание, сауна.- Ресторан.- Духи.- О семейном счастье наверное.- Познать мир женщины- Плейстешн.- Игровые девайсы: мышка, клавиатура, наушники.- Гель после бритья.- Мирное небо.