На генерального директора строительной компании ООО «Система» завели уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере. Он подозревается в совершении

На генерального директора строительной компании ООО «Система» завели уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ. «По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2021 года предприниматель осуществлял оплату гостиничных номеров и аренду дорогостоящего автомобиля врио заместителя губернатора региона