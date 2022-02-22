Ферма Ковровский кролик - ежегодно здесь заготавливают 160 тонн диетического мяса, но это не...

Ферма "Ковровский кролик" - ежегодно здесь заготавливают 160 тонн диетического мяса, но это не предел. На предприятии планируют преодолеть планку в 640 тонн, но для строительства новых корпусов требуется порядка семисот миллионов рублей. Региональные власти пообещали оказать помощь, в том числе в поиске инвесторов и новых рынков сбыта. Депутат Государственной Думы Алексей Говырин заявил, что кроличья ферма - пример, который можно использовать для решения проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в своем развитии.- Важно проанализировать на примере этого предприятия какие меры поддержки необходимо изменить, как нужно выстроить работу с государством для того, чтобы предприятие получило новый толчок к развитию.В посёлке Новый глава региона Александр Авдеев и депутат Госдумы Алексей Говырин возложили цветы к памятнику солдатам Великой Отечественной войны и побывали на стройплощадке нового дома культуры. Зрительный зал ДК рассчитан на 100 мест, предусмотрены помещения для ремесленных мастерских и занятий спортом. Местные жители заявляют: поселку необходим и новый ФАП.Татьяна Максимова, жительница п. Новый:- Так получилось, что фельдшерско-акушерский пункт находится в жилом двухэтажном доме, который подлежит расселению - призван аварийным. Поэтому возник вопрос о строительстве нового ФАПа. И мы просим, чтобы его включили в план строительства и выделили на это денежные средства.На встрече с жителями обсудили и развитие инфраструктуры поселения - строительство очистных сооружений, ремонт дорог. Реконструкцию местной школы Александр Авдеев взял под личный контроль.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Есть пока предварительная договоренность, что нам помогут из федерального министерства. И несколько школ мы включим в программу ремонта.Программа капитального ремонта школ с акцентом на сельские учреждения была разработана по поручению Президента России Владимира Путина. Ковровские школы могут стать первыми ее участниками в области.- К огромному сожалению на сегодняшний день ни одна школа Владимирской области не попала в программу капитального ремонта школ. У нас есть школы, которые находятся в хорошем состоянии. Но это благодаря нашему вниманию к этим школам и к тому, что мы практически в индивидуальном порядке их вели и включали в порядок ремонта.Ещё одна точка - посёлок Мелехово. В числе главных проблем - нехватка сырья и кадровый голод на местном лесокомбинате. Нужно решать и медицинский вопрос. В Ковровской районной больнице продолжается реконструкция. Пациенты вынуждены ездить в другие лечебные учреждения.- Для меня было крайне важно, чтобы эту проблему, в том числе, взял на личный контроль губернатор. Будем двигаться дальше по тем контрольным точкам, которые мы сегодня определили. По тому, чтобы контролировать решение и исполнение сроков, о которых мы сегодня договорились.Ремонт больницы начался позже срока, но подрядчик заявил, что строители будут стараться наверстать упущенное. Ход работ контролирует администрация региона.Максим Калашников, Семен Карпов. "Вести-Владимир"