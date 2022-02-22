Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову в кратчайшие сроки завершить расследование
<a href="https://33live.ru/novosti/22-02-2022-glava-sledkoma-rf-poruchil-razobratsya-v-dele-o-nedostupnosti-lgotnyx-lekarstv-dlya-vladimirskix-detej-invalidov.html" target="_blank">Глава Следкома РФ поручил разобраться в деле о недоступности льготных лекарств для владимирских детей-инвалидов</a> - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову в кратчайшие сроки завершить расследование
[url=https://33live.ru/novosti/22-02-2022-glava-sledkoma-rf-poruchil-razobratsya-v-dele-o-nedostupnosti-lgotnyx-lekarstv-dlya-vladimirskix-detej-invalidov.html]Глава Следкома РФ поручил разобраться в деле о недоступности льготных лекарств для владимирских детей-инвалидов[/url] - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову в кратчайшие сроки завершить расследование