Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову в кратчайшие сроки завершить расследование

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела по факту несвоевременного обеспечения в регионе жизненно важными лекарственными препаратами детей и инвалидов. «В настоящее время обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, предъявлено бывшему директору ГКУЗ ВО