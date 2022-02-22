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<a href="https://33live.ru/novosti/22-02-2022-glavnye-xarakteristiki-apparatov-plitochnoj-zamorozki.html" target="_blank">Главные характеристики аппаратов плиточной заморозки</a> - Для обеспечения хранения продукции на промышленных предприятиях используют специальные морозильные камеры. С их помощью получается поддерживать требуемый температурный режим вне зависимости от условий внешней среды.