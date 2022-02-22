Для обеспечения хранения продукции на промышленных предприятиях используют специальные морозильные камеры. С их помощью получается поддерживать требуемый температурный режим вне зависимости от условий внешней среды.
Современная плиточная заморозка
является наиболее эффективным и продуманным методом. Такая технология позволяет быстро заморозить большое количество продукции, сохранив при этом ее объем и вкусовые качества при разморозке. Для контроля процесса важно правильно подобрать и настроить оборудование.
Классификация оборудования
При использовании техники плиточной заморозки заготовки хранятся в виде отдельных блоков одинакового размера. Это позволяет обеспечить их сохранность, а также упрощает хранение и транспортировку.
Плиточные морозильные аппараты нашли применение на разных предприятиях промышленности для хранения мяса, рыбы, овощей и полуфабрикатов. Среди наиболее распространенных типов установок выделяют такие:
Моноблочные и раздельные. Первые предназначены для хранения конкретного вида продукции. Вторые оснащаются несколькими камерами, что упрощает хранение разной продукции.
Вертикальные и горизонтальные варианты оснащения. Первый вариант применяется для автоматизации процесса заморозки. Второй тип аппаратов используется для ручной подачи сырья
Насосная или гравитационная подача хладагента. Первый вариант наиболее эффективен, поэтому используется намного чаще на практике.
Широкий ассортимент самых разных типов агрегатов позволяет подобрать оптимальную установку для обработки и обеспечения сохранности самых продуктов.
Особенности и характеристики
Современное оборудование для плиточной заморозки отличается такими достоинствами:
Равномерное распределение холода в холодильнике, что позволяет обеспечить оптимальную заморозку.
Замораживание продукции происходит намного быстрее, чем при использовании холодильных установок других типов.
Удобный формат замороженных блоков. Их удобно перевозить и хранить на складах.
Минимальная усушка продукции – она не теряет своего объема при разморозке.
Экономия места. Оборудование отличается компактными размерами.
Плиточные самоморозильные аппараты нашли широкое применение в различных отраслях. Они используются для заморозки мяса, рыбы, полуфабрикатов. Все агрегаты отличаются по мощности, производительности и другим характеристикам, что позволяет оптимальный вариант для конкретного предприятия.