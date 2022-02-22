Компания из Крыма ООО «Век» выиграла электронный аукциона на восстановление театра драмы во Владимире. Итоги тендера были подведены еще в конце прошлой недели, но победитель был оглашен

Компания из Крыма ООО «Век» выиграла электронный аукциона на восстановление театра драмы во Владимире. Итоги тендера были подведены еще в конце прошлой недели, но победитель был оглашен только во вторник, 22 февраля. Фирма была единственной участницей торгов. Ее заявку признали соответствующей требованиям. По условиям закупки, начальная стоимость работ по реконструкции театра драмы во Владимире составляла