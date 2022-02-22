Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении...

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвинили в присвоении, совершенное в крупном размере.В полицию поступило сообщение о том, что фирма, занимающаяся реализацией ювелирных украшений, направила заказы клиентам через курьерскую службу, однако оплату за них не получила и по окончании срока хранения отправления не были возвращены.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, сотрудница курьерской фирмы, занимавшая должность менеджера по работе с клиентами, самостоятельно отвозила заказы некоторым клиентам, но полученные от них наличные в кассу не вносила.Таким образом в период с февраля по август прошлого года фигурантка присвоила более 500 000 рублей, полученных в качестве оплаты за 33 заказа.Обвиняемая свою вину отрицать не стала.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Фото: https://ru.freepik.com/