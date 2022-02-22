В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем внутри провалился в яму с кипятком. Она образовалась на дороге из-за прорыва трубопровода. Инцидент произошел в ночь на 22 февраля на перекрестке ..

В Санкт-Петербурге автомобиль с водителем внутри провалился в яму с кипятком. Она образовалась на дороге из-за прорыва трубопровода.Инцидент произошел в ночь на 22 февраля на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в Кировском районе города. Черный "Мерседес" на глазах очевидцев провалился в яму, после чего водителя иномарки пришлось вытаскивать из машины через заднее стекло. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщает телеканал "".