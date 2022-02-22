Народные избранники единогласно одобрили работу главы администрации.

Мэр Владимира Андрей Шохин отчитался перед горсоветом о работе за 2021 год. Парламентарии утвердили документ и приняли его к сведению. Вот некоторые выкладки.Объём отгрузки промышленной продукции превысил 141 млрд рублей. Годовой рост составил 18,2%. Средняя заработная плата в крупных и средних организациях города достигла 44,9 тысяч рублей, что на 11% больше, чем в 2020-ом.Профицит бюджета составил почти 300 млн рублей. Муниципальный долг сократился на 86,6 млн рублей. На реализацию нацпроектов в городе потрачен 1,6 млрд. рублей.Парламентарии задали Андрею Станиславовичу ряд вопросов о развитии улично-дорожной сети и общественного транспорта, оснащении новой техникой коммунальных предприятий, расселении аварийного жилья, строительстве и реконструкции школ, детских садов и других социальных объектов.Так, соединение Октябрьского проспекта с Театральной площадью в 2022 году не состоится из-за необходимости согласования плана с Минкультом и изменения охранных зон.Вопрос продолжения развязки на улице Чапаева будет подниматься лишь после завершения строительства Рпенского проезда. Глава города пояснил, что необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию по расширению Чапаева, а потом пытаться войти в федеральные программы.Задачи продления Лыбедской магистрали в сторону гостиницы «Заря» пока не стоит, но перспектива появления дороги остаётся. Шохин напомнил, что ежегодно на ремонт владимирских автомагистралей выделяется по 250 млн рублей.В завершении заседания народные избранники единогласно одобрили работу главы администрации.