Народные избранники единогласно одобрили работу главы администрации.
Мэр Владимира Андрей Шохин отчитался перед горсоветом о работе за 2021 год. Парламентарии утвердили документ и приняли его к сведению. Вот некоторые выкладки.
Объём отгрузки промышленной продукции превысил 141 млрд рублей. Годовой рост составил 18,2%. Средняя заработная плата в крупных и средних организациях города достигла 44,9 тысяч рублей, что на 11% больше, чем в 2020-ом.
Профицит бюджета составил почти 300 млн рублей. Муниципальный долг сократился на 86,6 млн рублей. На реализацию нацпроектов в городе потрачен 1,6 млрд. рублей.
Парламентарии задали Андрею Станиславовичу ряд вопросов о развитии улично-дорожной сети и общественного транспорта, оснащении новой техникой коммунальных предприятий, расселении аварийного жилья, строительстве и реконструкции школ, детских садов и других социальных объектов.
Так, соединение Октябрьского проспекта с Театральной площадью в 2022 году не состоится из-за необходимости согласования плана с Минкультом и изменения охранных зон.
Вопрос продолжения развязки на улице Чапаева будет подниматься лишь после завершения строительства Рпенского проезда. Глава города пояснил, что необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию по расширению Чапаева, а потом пытаться войти в федеральные программы.
Задачи продления Лыбедской магистрали в сторону гостиницы «Заря» пока не стоит, но перспектива появления дороги остаётся. Шохин напомнил, что ежегодно на ремонт владимирских автомагистралей выделяется по 250 млн рублей.
В завершении заседания народные избранники единогласно одобрили работу главы администрации.