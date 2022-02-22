Трасса Спасское – Мосино не соответствует нормам.

Суд обязал мэрию города Владимира выплатить штраф за многочисленные нарушения в обслуживании дорог. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Ведомство выяснило, что по трассе Спасское – Мосино нет электрического освещения, пешеходных тротуаров и дорожных разметок. Также повреждение дорожного покрытия превышает предельно допустимые параметры.Не установлены пешеходные тротуары и освещение на дороге от Юрьевца до Спасского. Те же проблемы нашли на улицах Институтский городок и Гвардейская.По результатам проверки прокуратура подала административное заявление в суд с требованием привести дороги по указанным участкам в порядок.