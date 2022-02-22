Московский скоростной диаметр (МСД) позволит проехать через всю Москву за 40 минут. Строительство магистрали планируется завершить в конце 2023 года.

Московский скоростной диаметр (МСД) позволит проехать через всю Москву за 40 минут. Строительство магистрали планируется завершить в конце 2023 года.Для московской агломерации МСД – один из ключевых транспортных проектов, отметил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев. По его словам, ввод магистрали повысит возможность сквозного проезда через весь город с севера на юг, улучшит связность улично-дорожной сети."ТТК, радиальные магистрали и МКАД разгрузятся до 20%", – уточнил он.Бочкарев подчеркнул, что МСД будет иметь общероссийское значение. Магистраль свяжет Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Крым.Он уточнил, что на севере продолжением МСД будет скоростная трасса М11 в Санкт-Петербург, на востоке — будущая трасса М12 в Казань, на юге — федеральная трасса М2 в Крым.Строительство МСД мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на трассе не будет светофоров, благодаря чему поездка через весь город займет около 40 минут.Первый участок скоростного диаметра готов на 82%, второй – на 42%. Общая готовность магистрали – 62%. Ее строительство завершится в конце 2023 года.В Москве за последние 10 лет построили 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.