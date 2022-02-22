Необычных овец будут разводить в Вязниковском районе. На СПК Родина прямиком из Австралии прибыли...

Необычных овец будут разводить в Вязниковском районе. На СПК "Родина" прямиком из Австралии прибыли 114 черноголовых дорперов. В чем особенность этой породы, как южные животные переносят русскую зиму и будет ли в регионе первое племенное хозяйство австралийских овец, расскажет Кристина Иванова.Этому загону на ферме внимание особое - в марте к его обитателям даже приедет ветеринар-узист. Летом ожидается приплод - 2-3 ягненка у каждой. Это будет первое, закаленное русской зимой, потомство у овечек из Австралии. На СПК в поселке Пирово Городище сейчас живут 114 австралийских черноголовых дорперов. На Вязниковскую землю они прилетели на грузовом самолете в октябре.Андрей Мухамедшин, председатель СПК "Родина" :- Австралийский карантин 21 день, погрузка, перелет сутки и карантинная площадка здесь - еще 21 день. То есть весь маршрут у них занимает, ну, чуть более двух месяцев.На всякий случай в кошаре сделали отдельную комнату с отоплением. Но, в целом, адаптация прошла легко, рассказывает председатель. Порода неприхотлива во всем. Вынослива, быстро набирает вес, спецпитания не требует и, к счастью, хорошо переносит морозы. Хотя родом она из Африки. Вывели ее в ЮАР, в 60е годы. Скрестили дорсетских и персидских овец - отсюда и международное название: ДорПер.Андрей Мухамедшин, председатель СПК "Родина":- Один из основных плюсов этой породы - ее не надо стричь. Потому что все, кто занимался овцами, у них большая проблема с шерстью. Ее надо стричь, шерсть надо потом куда-то девать. Овцы этой породы линяют самостоятельно.Впервые о таких удобных овцах Андрей Мухамедшин услышал в прошлом году - друг из Москвы приобрел пару особей. Сначала у вязниковского фермера возникла идея просто изучить породу, сейчас он планирует создать первое в регионе племенное хозяйство чистокровных черноголовых дорперов.-Это у нас красная линия, там зеленая линия, это вот, видите, синяя линяя. И у нас еще один товарищ там стоит в загоне - ждет своей очереди, когда ему достанется какое-то количество девчонок.Каждая овца с цветным пятном покрыта бараном. Определенная овца определенным бараном. Никакого зова сердца - только расчет и генетика. Сейчас в СПК 4 племенных самца - у каждого сертификат с многолетней родословной. Стоит такое животное, привезенное из Австралии, от 2000 долларов. Из Европы - дешевле. Но там и генетика "ломаная", говорит Андрей Мухамедшин. Он же планирует разводить именно чистопородных овец. Спрос, наверняка, будет.Андрей Мухамедшин, председатель СПК "Родина":-К 8-9 месяцам своего возраста они набирают по 80, по 90 килограммов. Особо крупные к году могут набирать вес 100-120 килограммов.На СПК "Родина" так же содержатся более четырехсот голов крупного рогатого скота. Но, чтобы одна корова начала себя окупать, необходимо минимум два года. Австралийские дорперы, напротив, растут стремительно, и в 8 месяцев самка уже готова к случке. Для животноводства показатель - один из ключевых. И в марте председатель полетит в Австралию, чтобы на этот раз лично выбрать еще пятьсот овец. Впереди строительство новой большой овчарни и родблока.Кристина Иванова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"