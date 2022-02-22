Во Владимирской области Следственными органами СУ СК России по Владимирской области во...

Во Владимирской области Следственными органами СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Система» Сергея Русакова. Он подозревается в даче взятки должностному лицу в значительном размере.Напомним, именно "Система" (сейчас она в стадии банкротства) возвела в микрорайоне Коммунар областного центра так называемый дом с "лишними этажами". Застройщик превысил прописанную в законе этажность. Дольщики, которые вложились в строительство дома, до сих пор не могут получить свои квартиры.Как сообщает пресс-служба Следкома, в период с сентября по ноябрь 2021 года предприниматель осуществлял оплату гостиничных номеров и аренду дорогостоящего автомобиля врио заместителя губернатора региона за общее покровительство и попустительство при введении в эксплуатацию строительных объектов. С большой долей вероятности, речь идёт о Григории Вишневском. Он курировал социальную сферу, но, очевидно, решил "расширить полномочия". Напомним, бывший врио замгубернатора Григорий Вишневский был задержан осенью 2021-ого. Экс-чиновник обвиняется в получении крупных взяток.Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью.Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ продолжается.