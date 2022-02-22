Во Владимирской области Следственными органами СУ СК России по Владимирской области во...

Во Владимирской области Следственными органами СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Система». Он подозревается в даче взятки должностному лицу в значительном размере.Как сообщает пресс-служба Следкома, в период с сентября по ноябрь 2021 года предприниматель осуществлял оплату гостиничных номеров и аренду дорогостоящего автомобиля врио заместителя губернатора региона за общее покровительство и попустительство при введении в эксплуатацию строительных объектов.Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью.Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ продолжается.Фото: https://stock.adobe.com/ru/