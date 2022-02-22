17 февраля подвели итоги очередного аукциона на ремонт здания ГАУК ВО Владимирский академический...

17 февраля подвели итоги очередного аукциона на ремонт здания ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр". На конкурс заявился всего лишь один участник. Стало известно, что им стала компания «Век» из Симферополя республики Крым.Напомним, 29 июня 2020 года во Владимире загорелся драмтеатр. Серьезно пострадали фойе здания, зрительный зал и сцена. Новому подрядчику предстоит реконструировать здание Драматического театра после пожара за 22 месяца. Стоимость работ составит 811,3 миллионов рублей.