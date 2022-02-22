За полтора месяца врачи выписали 45 тысяч рецептов.

В администрации Владимирской области состоялся брифинг, посвящённый лекарственному обеспечению льготников. Его провёл и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Ранее мамы детей-инвалидов в соцсетях обращение, которое касалось проблем выдачи бесплатных препаратов. Что касается экономии бюджета. В 2021 году на закупку медикаментов выделено 1,443 млрд рублей. На 2022 год предусмотрено 1,485 млрд. Как мы видим, в динамике сумма выросла», - пояснил он.В своей жалобе родители также сетовали, что врачи перестали выписывать льготные препараты.«В 2021 году на текущую дату было выписано 37 тысяч рецептов. На сегодня - 45 тысяч. Можно констатировать, что мы наблюдаем рост, а не снижение. Та заявка, которую давали летом 2021 года, почти полностью расторгована, кроме пяти позиций. Закупить их не представляется возможным. Либо препарат в стране отсутствует, либо поставки в Россию не планируются», - отметил глава облздрава.Для обеспечения лекарствами на первое полугодие 22-го года на 22 февраля проторговано 90% лотов. Ещё по 10% аукционы пока не состоялись. Никто не заявился. В случае, если нужные препараты закупить не получится, то врач должен принять меры и изменить схему лечения.Добавим, что сейчас на складах доступно лекарств на 731 млн рублей.«На ближайшие полгода проблем быть не должно», - подчеркнул Осипов, перейдя к