21 февраля в Алматы прошел финал национального этапа конкурса EY Предприниматель года 2021. По решению жюри титул Предприниматель года 2021 завоевал председатель совета директоров Kusto Group – Еркин Татишев. В июне 2022 года он представит Казахстан на международном финале конкурса в Монте-Карло, где будет бороться за звание международного предпринимателя года.

21 февраля в Алматы прошел финал национального этапа конкурса EY "Предприниматель года 2021". По решению жюри титул "Предприниматель года 2021" завоевал председатель совета директоров Kusto Group – Еркин Татишев. В июне 2022 года он представит Казахстан на международном финале конкурса в Монте-Карло, где будет бороться за звание международного предпринимателя года.Kusto Group Еркина Татишева имеет 20-летнюю историю, успешно развиваясь в 10 странах мира. Помимо устойчивой деятельности в нефтегазовой, строительной и девелоперской отраслях, агроиндустрии и горнорудного производства, Kusto Group известна социальными проектами и благотворительными программами на общую сумму 1.1 миллиарда тенге.По итогам национального этапа конкурса определены победители в 8 номинациях:"Креативная индустрия" — Болатбек Оспанов, основатель, директор по развитию "SMART SATU""Инновационный стартап" — Досжан Жусупов, директор Cerebra.ai Ltd."Женское лидерство" — Инна Апенко, генеральный директор "Mimioriki""Медицина и здоровье" — Еркин Длимбетов, председатель совета директоров группы компаний «Ordamed»"Международное присутствие" — Еркин Татишев, председатель совета директоров Kusto Group"Лучший цифровой сервис" — Байжан Канафин, генеральный директор "Documentolog""Промышленный лидер" — Оксана Ушкевич, директор ТОО "Астрон Групп""Вклад в развитие предпринимательства: Передовые практики в Казахстане" — Ельдар Абдразаков, CEO Centras CapitalВ вошли известные представители деловых кругов, международных институтов развития и банков:1. Агрис Прейманис, ЕБРР2. Арман Абдрасилов, председатель правления информационного холдинга "Зерде"3. Арманжан Байтасов, председатель совета директоров медиахолдинга "ТАН"4. Нурлан Смагулов, президент Astana Group и национальный победитель конкурса EY "Предприниматель года 2008" в Казахстане5. Раимбек Баталов, председатель совета директоров АО "Raimbek-Group", председатель президиума НПП РК «Атамекен»6. Раушан Сарсембаева, президент ОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана"7. Умут Шаяхметова, председатель правления АО "Народный банк Казахстана"Информация о конкурсе "Предприниматель года"Entrepreneur Of The Year ("Предприниматель года") – это самый престижный международный конкурс для предпринимателей с тридцатипятилетней мировой историей. Конкурс проводится в 60 странах мира и отличается безупречной репутацией. Национальный этап конкурса в Казахстане берет свое начало в 2007 году, с тех пор в нем приняли участие более 800 отечественных предпринимателей различных секторов экономики и регионов страны, шестеро победителей представляли нашу страну в Монако. Более подробная информация о конкурсе представлена на сайте .Участники конкурса проходят отбор независимым жюри согласно международным правилам. Финалистов оценивают по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность,финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.