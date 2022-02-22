Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и для того, чтобы избежать уголовного преследования, срочно нужны деньги...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник позвонил 84-летней потерпевшей и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и для того, чтобы избежать уголовного преследования, срочно нужны денежные средства. В тот же день к женщине в квартиру на улице Красный Казанец пришел неизвестный мужчина, которому доверчивая пенсионерка передала денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Позднее родственница потерпевшей вернулась домой и выяснилось, что пожилую женщину обманули. После чего она обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Старопетровском переулке задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний приезжий из другого региона России. Установлено, что подозреваемый не является сотрудником полиции. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции, предусмотренные данной статьей, подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73