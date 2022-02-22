Судебные приставы Владимирской области добились от производителя биологических препаратов для...

Судебные приставы Владимирской области добились от производителя биологических препаратов для диагностики и профилактики инфекционных болезней животных погашения полумиллионной задолженности по заработной плате.В Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств поступили два исполнительных документа о взыскании с покровского завода задолженности по зарплате в размере 500 тысяч рублей в пользу бывших сотрудников.Как сообщает пресс-служба судебных приставов Владимирской области, акционерное общество, занимающиеся разработкой и производством вакцин и диагностических наборов, не исполнило решение суда в установленный законодательством срок. Чтобы побудить завод погасить задолженность перед бывшими сотрудниками, судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя об уголовной ответственности за неисполнение решения суда в соответствии со статьей 315 УК РФ.Предупреждения оказалось достаточно, чтобы должник перечислил 500 тысяч рублей на депозитный счет отделения. Денежные средства поступили двум взыскателям. Трудовые права граждан восстановлены.Фото: https://stock.adobe.com/ru/