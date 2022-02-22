Их профессия – Родину защищать. В преддверии Дня защитника Отечества первые лица области поздравили военнослужащих, представителей силовых структур, ветеранских организаций и

Их профессия – Родину защищать. В преддверии Дня защитника Отечества первые лица области поздравили военнослужащих, представителей силовых структур, ветеранских организаций и молодёжных патриотических объединений. 23 февраля в нашей стране – всенародный праздник. В этот день чествуют всех, кто в разное время защищал рубежи нашей Родины и вспоминают тех, кто не вернулся с полей сражений. Врио