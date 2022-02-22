Предмартовские лужи-озера стремительно захватывают всю область. В социальных сетях регулярно...

Предмартовские лужи-озера стремительно захватывают всю область. В социальных сетях регулярно появляются видео-доказательства.Так, жители Юрьева-Польского жалуются, что у стадиона "Труд" уже не пройти, хотя еще не растаяла даже половина сугробов. В комментариях шутят, скоро можно будет разводить карпов.Правда, так пессимистично настроены не все. Это видео тоже из Юрьева-Польского. На этих кадрах жители радуются зеленой лужайке. Кажется, перезимовали, пишут пользователи и называют этот зеленый остров вестником весны.