Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения требований законодательства по...

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог по ул. Институтский городок, ул. Гвардейской, мкр. Юрьевец – мкр. Спасское, мкр. Спасское – мкр. Мосино.Выявлены многочисленные нарушения. Так, при обследовании автодороги мкр. Спасское – мкр. Мосино установлено отсутствие стационарного электрического освещения, пешеходных тротуаров, дорожной разметки, повреждение дорожного покрытия более предельно допустимых параметров, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.При обследовании автомобильной дороги мкр. Юрьевец – мкр. Спасское выявлено отсутствие пешеходных тротуаров, стационарного электрического освещения. Нарушение установленных требований допущено также при содержании автомобильных дорог по ул. Институтский городок, ул. Гвардейской г. Владимира.По результатам проверки прокурором города Владимира в суд в интересах неопределенного круга лиц подано административное исковое заявление об обязании городской администрации привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями законодательства. Иск прокурора удовлетворен.Фото: https://pixabay.com/ru/