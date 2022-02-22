Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения требований законодательства по...
Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения требований законодательства по содержанию автомобильных дорог по ул. Институтский городок, ул. Гвардейской, мкр. Юрьевец – мкр. Спасское, мкр. Спасское – мкр. Мосино.
Выявлены многочисленные нарушения. Так, при обследовании автодороги мкр. Спасское – мкр. Мосино установлено отсутствие стационарного электрического освещения, пешеходных тротуаров, дорожной разметки, повреждение дорожного покрытия более предельно допустимых параметров, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
При обследовании автомобильной дороги мкр. Юрьевец – мкр. Спасское выявлено отсутствие пешеходных тротуаров, стационарного электрического освещения. Нарушение установленных требований допущено также при содержании автомобильных дорог по ул. Институтский городок, ул. Гвардейской г. Владимира.
По результатам проверки прокурором города Владимира в суд в интересах неопределенного круга лиц подано административное исковое заявление об обязании городской администрации привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями законодательства. Иск прокурора удовлетворен.
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