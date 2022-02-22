Лучшими подарками для мужчины будут положительные эмоции, слова поддержки и ощущение желанности. Таким мнением поделился мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов. Трефилов ..

Лучшими подарками для мужчины будут положительные эмоции, слова поддержки и ощущение желанности. Таким мнением поделился мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов.Трефилов считает, что современному мужчине важен не столько сам подарок, сколько внимание и хорошее отношение человека, которые он демонстрирует. Психолог убежден, что выразить свои чувства можно, к примеру, – с помощью объятий, слов поддержки или интересного мужчине способа совместного времяпровождения. По мнению специалиста, представителям сильного пола важно не чувствовать себя одинокими, сообщает "".